Аллея меняющих окраску кленов появится в центре Клина
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
По поручению главы Клина Алены Сокольской в административном центре муниципалитета высадят целую аллею из необычных кленов.
Это представители семейства остролистных Друммонди. Такое дерево считают одним из лучших видов клена. У него уникальная пестрая листва, которая в течение года вместе со сменой сезонов меняет цвет от зеленого до серебристого и красно-золотого по осени. В высоту растение достигает 10-15 метров, имеет густую, эффектную широкопирамидальную крону, которая с возрастом приобретает округлую форму. Клены высадят в Аллее у Торговых рядов уже на следующей неделе.
Клен считается символом любви и согласия. Он красив, прекрасно поддается стрижке в разные формы. Дерево обладает очень покладистым характером, говорят специалисты, поэтому его часто используется в ландшафтном дизайне Подмосковья.