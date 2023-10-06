Аллея меняющих окраску кленов появится в центре Клина

Это представители семейства остролистных Друммонди. Такое дерево считают одним из лучших видов клена. У него уникальная пестрая листва, которая в течение года вместе со сменой сезонов меняет цвет от зеленого до серебристого и красно-золотого по осени. В высоту растение достигает 10-15 метров, имеет густую, эффектную широкопирамидальную крону, которая с возрастом приобретает округлую форму. Клены высадят в Аллее у Торговых рядов уже на следующей неделе.

Клен считается символом любви и согласия. Он красив, прекрасно поддается стрижке в разные формы. Дерево обладает очень покладистым характером, говорят специалисты, поэтому его часто используется в ландшафтном дизайне Подмосковья.