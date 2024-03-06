Аллею Славы в Луховицах благоустроят до конца уже в этом году

В этом году в подмосковных Луховицах планируют завершить все работы по благоустройству Аллеи Славы, которые проходят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Глава ведомства Михаил Хайкин подчеркнул, что преображение объекта стартовало еще в прошлом году. А согласно пожеланиям горожан, здесь будут созданы благоприятные условия для отдыха не только местных жителей, но и туристов

Согласно проекту, мемориальная площадь будет разделена на 3 основные аллеи, посвященные: событиям Великой Отечественной Войны, локальным войнам и чернобыльской катастрофе, аллея Бессмертного полка. Кроме этого, планируется организация зоны экспозиции военной техники, площади для проведения мероприятий из плиточного мощения, прогулочной зоны и зоны отдыха у воды с малыми архитектурными формами.