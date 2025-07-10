Аллерголог раскрыла неожиданный источник пыльцы в регионе РФ

Жители Тульской области и соседних регионов могут страдать от аллергии на растения, которых нет на их территории. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Валентина Федорова в эфире «ТУЛАСМИ».

По словам эксперта, березовая пыльца способна преодолевать расстояние до 600 километров. Особенности распространения зависят от погодных условий. В ветреную и сухую погоду аллергены могут преодолевать сотни километров, тогда как в тихую и влажную быстро оседают.

«Я сама раньше была уверена, что береза пылит на 200 км, последние данные — на 600 км. Так что мы лечим пациентов аллергеном березы, которая растет в Париже», — рассказывает медик.

Отдельное внимание врач уделила амброзии, которая цветет в южных регионах России. Хотя ее пыльца достигает Тульской области, концентрация недостаточна для развития аллергических реакций. Соответственно, не достигает этот аллерген и Московской области. К тому же, в некоторых регионах страны ведется мониторинг пыльцы этого растения, что помогает пациентам.

Федорова подчеркнула, что современные методы диагностики позволяют точно определить источник аллергии, даже если растение-аллерген не произрастает в месте проживания пациента. По ее словам, неприятные реакции на цветение могут проявиться в любом возрасте, даже если ранее аллергии не наблюдалось.

Аллергикам в пик распространения рекомендовали гулять во второй половине дня, когда концентрация пыльцы в воздухе снижается. Им также можно использовать защитные маски для снижения рисков сильной реакции.

Ранее сообщалось, что врач назвал продукты, приводящие к отеку Квинке.