Температура в столице Казахстана достигла исторического максимума. Об этом синоптик Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале .

В понедельник, 12 августа, в Алматы зафиксировали новый температурный рекорд: воздух прогрелся до 38,9 градуса — такой аномальной жары город не знал с 1916 года. Тогда суточный максимум составлял 36,4 градуса.

Ночью воздух остывает до 20 градусов тепла. Спастись от зноя помогут северные ветры, которые, по прогнозам, придут в регион в конце недели.

