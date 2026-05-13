География клещей в Подмосковье: как уберечься и где ставить прививку от зараз

Сезон клещей в разгаре, и многие жители Подмосковья планируют поездки в регионы, где риск подхватить энцефалит особенно высок. Однако хвататься за шприц за пару дней до выезда бессмысленно — иммунитет не успеет сформироваться. О том, как правильно построить вакцинацию и кто может получить защиту бесплатно, REGIONS рассказал главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко.

География опасности: где в Подмосковье ждать беды

Ранее Роспотребнадзор опубликовал список эндемичных по клещевому энцефалиту территорий в каждом федеральном округе. Московская область попала в перечень не целиком, а двумя конкретными округами — Дмитровским и Талдомским. Это значит, что именно здесь вероятность встретить зараженного клеща выше, чем в других частях региона.

Три дозы и пять месяцев: как работает схема

Стандартная вакцинация от клещевого энцефалита представляет собой курс из трех инъекций, объяснил Артеменко. Начинать его нужно минимум за месяц до предполагаемой поездки в опасную зону. Первую прививку ставят в день обращения. Через две-три недели — вторую. Примерно через четырнадцать дней после этого иммунитет начинает работать, но полноценная защита формируется только после третьей дозы, которую вводят спустя пять месяцев после первой.

Таким образом, подготовка к сезону должна начинаться задолго до того, как человек соберет чемодан.

Кому положен бесплатный укол

Вакцинация проводится бесплатно для всех жителей Московской области, которые планируют поездку в эндемичный по клещевому энцефалиту регион, уточнил представитель ведомства. Для этого необходимо обратиться к врачу, сообщить о предстоящей поездке или длительном пребывании на такой территории. Доктор проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний выдаст направление на прививку. Главное — не откладывать визит в поликлинику на последний момент, резюмировал Артеменко.

Ранее сообщалось, что врач из Домодедова Московской области развеяла главный миф о «безопасном часе» после укуса клеща.