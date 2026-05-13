Солистка группы Total Марина Черкунова высказалась о ситуации с задержанием Линды

В интервью «Москве24» Черкунова заявила, что не может наблюдать за происходящим без паники. Она также призналась, что не верит в саму возможность такого задержания.

«Мы сейчас в панике. Заткните мне уши и закройте мне глаза, потому что я не могу это наблюдать. Это мой родной человек. И я не верю, что так вообще возможно», — сказала артистка.

Стоит отметить, что Черкунова является двоюродной сестрой Максима Фадеева. По словам Марины, продюсер уже несколько лет не поддерживает связь ни с ней, ни с другими родственниками. Прежние номера телефонов продюсера больше не работают, добавила она.

Что касается самой Линды, то накануне ее процессуальный статус в уголовном деле изменился. Ранее певицу доставили на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД столицы в качестве свидетеля. Однако теперь она стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее журналистка Ксения Собчак раскрыла подробности конфликта Макса Фадеева и Линды.