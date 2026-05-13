Питер Джексон стал обладателем «Золотой пальмовой ветви»

Знаменитый голливудский режиссер Питер Джексон, который создал киновселенную «Властелина колец», получил почетную награду: ему вручили «Золотую пальмовую ветвь», пишет Variety. Церемония прошла на глазах у многочисленных зрителей и коллег, а вручал награду сам Элайджа Вуд — актер, который подарил миру образ хоббита Фродо Бэггинса.

Получая награду, Джексон не удержался от шутки. Он пошутил насчет растительности на своем лице, которая, по его словам, отросла за последние 27 лет. Именно столько времени прошло с момента первых съемок легендарной трилогии. Зал оценил юмор мастера.

Элайджа Вуд тоже поделился теплыми воспоминаниями. Он рассказал, что впервые встретился с Джексоном, когда ему было 18 лет. Тогда молодой актер отправил режиссеру свою видеопробу. Запись была сделана на обычную VHS-кассету. Вуд вместе с друзьями снимался в парке Гриффита. Джексон ту кассету посмотрел и сделал свой выбор.

Сам Вуд признается: получение роли Фродо перевернуло его жизнь. Он ощутил четкую границу между «до» и «после». Но актер подчеркнул, что он далеко не единственный, чья жизнь изменилась благодаря Джексону. За 25 лет франшиза «Властелин колец» не утратила актуальности и продолжает собирать новых поклонников.

