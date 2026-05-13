Шесть медучреждений Подмосковья стали участниками форума «Здоровье нации — основа процветания России»

Шесть медицинских организаций Подмосковья стали участниками всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Это не только возможность продемонстрировать достижения подмосковного здравоохранения, но и ценный инструмент для обмена опытом с коллегами из других субъектов, что в итоге работает на улучшение медицинской помощи для пациентов», — сказал зампред Правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Так, Подмосковье представляют МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, ДКЦ им. Л. М. Рошаля, Госпиталь ветеранов войн, Московский областной перинатальный центр, Научно-практический центр интегративной медицины и Солнечногорская больница.

Форум стартовал 13 мая в комплексе «Гостиный двор» в Москве. Он продлится до 15 мая.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл Межрегиональный съезд специалистов скорой помощи и поприветствовал его участников.