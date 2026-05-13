Школьников Подмосковья пригласили поучаствовать во всероссийском конкурсе «Картофельный БУМ!»

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области пригласили школьников региона принять участие во Всероссийском конкурсе «Картофельный БУМ!».

К участию приглашаются учащиеся 7-11 классов, а также агротехклассов. Участвовать можно как отдельно под кураторством учителя, так и целым классом. Прием заявок ведется на сайте проекта до 31 мая. Для участия потребуется определить куратора из числа педагогов школы и подготовить участок площадью от 1 сотки.

В рамках конкурса с 1 июня по 15 октября 2026 года участники будут проводить опытно-исследовательские работы под наставничеством ВНИИ Фитопатологии из Одинцово. Они подготовят почву и посадят картофель, будут ухаживать за растениями, защищать посадки от вредителей, а также соберут урожай и оценят его качество.

С 16 октября по 15 ноября 2026 года жюри оценит результаты. Победителей объявят зимой на выставке AGRAVIA в «Крокус Экспо».

