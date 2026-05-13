Полки магазинов ломятся от бытовой химии, и в этом изобилии легко ошибиться. Неправильно подобранное средство способно за пару месяцев превратить новые вещи в тряпки, а стиральную машину заставить пахнуть плесенью. Как пишет City Magazine, эксперты советуют пересмотреть подход к стирке и отказаться от самого разрекламированного, но невыгодного формата — капсул.

Порошок по-прежнему незаменим, если нужно вернуть вещам сияющую белизну. Благодаря кислородным отбеливателям в составе он эффективнее всего работает в жесткой воде и лучше проявляет себя при температуре от 60 градусов и выше. Однако при стирке на 30 градусах гранулы часто не растворяются до конца, оставляя белесые разводы на одежде и забивая шланги техники.

Жидкий гель, напротив, мгновенно растворяется в холодной воде и идеально подходит для коротких циклов. Он деликатно очищает волокна, не вымывая краситель, поэтому его выбирают для цветной одежды, синтетики, темных тканей и жирных пятен. Минус в том, что при постоянном использовании только геля белые футболки со временем становятся серыми.

Капсулы, несмотря на удобство, признаны самым невыгодным форматом для семейного бюджета. Одна стирка обходится в 40–50 рублей, тогда как порция порошка стоит 15–20. Оболочка капсулы не всегда успевает раствориться на быстрых программах и оставляет липкие пятна, а главная беда в том, что дозировку нельзя изменить: даже для пары вещей используется та же убойная доза химии, которая плохо выполаскивается.

Чтобы продлить жизнь самой машине, специалисты советуют не сыпать средство на глаз. Избыток химии оседает на внутренних деталях и создает питательную среду для бактерий и грибка. Для средней загрузки достаточно одной-двух столовых ложек порошка или геля. Хотя бы раз в месяц нужно запускать стирку на 90 градусах с порошком, чтобы промыть систему от остатков гелевого налета, и раз в квартал проверять сливной фильтр, особенно после стирки шерстяных вещей.

Оптимальная стратегия — держать дома два средства: качественный порошок для постельного белья и универсальный гель для всего остального. Капсулы же эксперты советуют оставить на полке магазина, называя их переплатой за маркетинг, которая не гарантирует чистоты.