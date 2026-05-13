«Он закодировал меня»: Киркоров назвал Петросяна экстрасенсом и рассказал о помощи с вредной привычкой

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что юморист Евгений Петросян дважды помогал ему бросить курить, причем делал это с помощью своего рода кодирования. Певец назвал коллегу человеком с экстрасенсорными способностями. Его слова передает kp.ru .

По словам Киркорова, первый раз Петросян закодировал его от никотиновой зависимости после смерти отца певца — Бедроса Киркорова. Артист тогда курил одну сигарету за другой, и Евгений Ваганович деликатно намекнул, что пора завязывать. Однако позже Киркоров сорвался. Второй сеанс кодирования, по словам певца, состоялся уже в наши дни — прямо перед интервью.

Сам Петросян, комментируя помощь товарищу, назвал ее «дилетантской» и с легкой укоризной заметил, что Киркоров уже однажды разрушил его код. Юморист не уточнил, какие именно методы он использовал, однако Киркоров настаивает на экстрасенсорной природе воздействия.

Ранее Киркоров неоднократно публично боролся с вредными привычками, но, судя по его же признанию, полностью победить зависимость пока не удалось.

