Альпинистка Пекова считает, что Наговицину можно было спасти опытным скалолазом

Российская альпинистка Алина Пекова, первая женщина из России, покорившая все 14 восьмитысячников мира, высказала мнение о гибели Натальи Наговицыной на пике Победы. Об этом пишут « Известия ».

В интервью журналистке Надежде Стрелец на YouTube-канале Пекова сообщила, что погибшую спортсменку можно было бы спасти при наличии опытного и отважного скалолаза. По ее словам, спасатели также не исключают такой возможности.

Пекова отметила, что операция могла быть осложнена усталостью участников экспедиции и завершением сезона восхождений. Она подчеркнула, что добраться до застрявшей Наговицыной мог только человек, готовый рискнуть собственной жизнью ради другого.

Таким образом, по мнению Пековой, шанс спасения существовал, но реализация его была крайне сложной из-за сложных погодных условий и физического состояния альпинистов.

Ранее сообщалось, что к поискам семьи Усольцевых с 12 октября допустят только альпинистов.