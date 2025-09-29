Альпинисты, застрявшие на Эльбрусе, успешно выбрались на свободу

Российские альпинисты, попавшие в затруднительное положение на Эльбрусе из-за полученной одним из них травмы, сумели остаться в живых. Информацию об этом происшествии предоставила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Shot.

Согласно информации, полученной от источника, три человека, включая альпиниста с поврежденной ногой, оказались отрезаны от мира на отметке 5300 м. Тем не менее, им удалось благополучно спастись и спуститься с горного массива в Кабардино-Балкарии.

Как стало известно, во время спуска один из путешественников повредил голеностоп. В то время как остальные члены группы получили лишь обморожение лица в результате воздействия сильного ветра.

Ранее сообщалось, что власти ограничили подъем на Эльбрус после аварии на канатной дороге.