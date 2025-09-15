Подъем на Эльбрус остановлен: канатные дороги закрыты после трагедии с жертвами

Подъем на высочайшую вершину России и Европы — Эльбрус — временно прекращен. Решение связано с закрытием канатных дорог после аварии, унесшей жизни двух человек. Об этом пишет РИА Новости.

Доступ на легендарный Эльбрус для туристов и альпинистов полностью ограничен. Власти Кабардино-Балкарии ввели запрет на оперативный подъем после трагического инцидента 12 сентября, когда произошел сход троса с ролика на кресельной канатной дороге.

Из эксплуатации выведены два ключевых подъемника: кресельная дорога «Мир» — «Бочки» и старая маятниковая дорога 1970 года постройки. Их закрытие до завершения следственных мероприятий парализовало логистику восхождений. Ограничения касаются абсолютно всех, включая спасателей МЧС.

Официально возобновить работу должна новая гондольная дорога, регламентные работы на которой планируется завершить к 24 сентября. До этой даты минкурортов республики настоятельно рекомендует всем отказаться от попыток восхождения на гору.

