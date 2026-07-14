Алсу вошла в жюри и дала советы участникам всероссийского клип-конкурса

Певица Алсу стала амбассадором Всероссийского конкурса современных клипов на национальных языках «Страна звучит», который проводит телеканал РУ.ТВ в рамках Года единства народов России. Артистка вошла в состав жюри и будет оценивать работы участников. По словам певицы, главная задача конкурса — показать национальный колорит в современной упаковке, чтобы заинтересовать молодежь и сохранить связь с культурным наследием.

Проект «Страна звучит» продолжает инициативу телеканала по поддержке культурного многообразия. В эфире программы «Тема» Алсу напомнила: именно с клипа на национальном языке — композиции «Ay, bylbylym» с группой Ay Yola — началась эта история на канале. Теперь возможность представить свое творчество получили исполнители из разных регионов.

С 1 июля по 31 августа идет прием заявок. Участники могут подать современные видеоработы на языках народов России. После завершения этапа эксперты проведут предварительный отбор, а с 21 сентября по 4 октября зрители смогут отдать голоса за понравившиеся клипы в открытом голосовании. Имя победителя объявят 9 октября — его работа получит ротацию в эфире РУ.ТВ.

Алсу поделилась с конкурсантами несколькими секретами. Видеоряд, по ее мнению, должен быть ярким и запоминающимся, но не перетягивать внимание на себя — важно сохранить баланс, чтобы клип дополнял песню, а не конкурировал с ней. Допускается сюжетная линия, элементы ностальгии и трогательности, однако переигрывать в постановке не стоит. Главное — использовать современные технологии и сделать работу интересной для молодой аудитории.

Проект показывает, что языки и традиции народов России не просто сохраняются, но и обретают новое звучание. При всем разнообразии культур участников объединяют общие ценности, уважение к своим корням и чувство принадлежности к единому культурному пространству.