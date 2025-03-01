Алсу заметили в объятиях Константина Крюкова на природе

В интернете распространилось видео, на котором Алсу, известная певица, запечатлена в объятиях Константина Крюкова, племянника знаменитого режиссера Федора Бондарчука. На снимке они находятся в лесу, место съёмки не уточняется.

Видео вызвало бурное обсуждение среди зрителей. Наиболее вероятным кажется предположение, что они были задействованы в музыкальном видео или кинопроекте. Вероятно, они играли влюблённых, что и объясняет их позу.

Сын знаменитого режиссера Фёдора Бондарчука, Константин Крюков, уже более двенадцати лет состоит в браке с Алиной Алексеевой, которая работает в сфере пиара. В 2023 году у них родилась дочь. От предыдущего брака у актера есть ещё одна дочь, которую зовут Юлия.

Около года назад известная певица Алсу приняла решение о расторжении брака с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. Их союз, который считался одним из самых крепких в мире шоу-бизнеса, был официально расторгнут 27 августа 2024 года.

Ранее Алсу рассказала, что не снимает с себя ответственности за то, что произошло с ее браком, и понимает, где вела себя неправильно. Она призналась, что последний год выходила из ужасного эмоционального состояния.