Новосибирская область стала лидером по темпам роста в Сибири, продемонстрировав рекордное увеличение сбора лекарственных трав. По итогам 2025 года объем заготовки в регионе вырос на 35,9 процента и составил 310 тонн, что является самым высоким показателем прироста среди всех субъектов Сибирского федерального округа, передает nsk.aif.ru .

Для сравнения, у традиционного лидера отрасли — Алтайского края — рост составил 14,9 процента, у Омской области — 23,3 процента. Эксперты связывают успех Новосибирской области с активным развитием малых предприятий, которые являются основной движущей силой в этом сегменте, а также с выходом на рынок новых заготовителей и растущим спросом на отечественное сырье со стороны фармацевтики.

Несмотря на рывок, Алтайский край сохраняет статус безусловного флагмана, собирая 1510 тонн в год. Новосибирская область прочно закрепилась на третьем месте, обогнав Омскую область (620 тонн) и оставив позади Красноярский и Иркутский края.