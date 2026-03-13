Алтайское УФАС запретило рекламу вейпов в барнаульском ТРЦ «Огни»

Алтайское краевое УФАС пресекло незаконную рекламу вейпов и курительных принадлежностей в барнаульском торгово-развлекательном центре «Огни». Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушение было обнаружено на входной группе магазина «OXY».

Текст рекламы гласил: «POD системы аксессуары табак жидкости», а само объявление сопровождалось изображением устройств для курения. Антимонопольная служба установила, что содержание вывески направлено на привлечение внимания к никотиносодержащей продукции и поддержание интереса к ней со стороны потребителей.

Однако пункт 8 статьи 7 Федерального закона «О рекламе» прямо запрещает рекламировать табачные изделия, курительные принадлежности и любую никотиносодержащую продукцию. В связи с этим УФАС признало рекламу ненадлежащей и противоречащей законодательству.

Владельцу торговой точки выдали предписание о немедленном прекращении размещения рекламы. Кроме того, теперь ему грозит административное наказание по статье 14.3.1 КоАП РФ, которая предусматривает штрафы за спонсорство или рекламу запрещенных товаров. Сумма штрафа для должностных лиц может составлять от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 80 до 150 тысяч рублей.

