Амаяк Акопян признался, какую пенсию получает сегодня

Российский иллюзионист Амаяк Акопян сообщил, какую пенсию получает после присвоения ему звания заслуженного артиста. Об этом он рассказал в интервью изданию « Газета.ru ».

По словам Акопяна, после получения почетного статуса размер ежемесячных выплат увеличился и сейчас составляет около ₽60 тыс. До этого сумма была значительно ниже, и, как отметил артист, на прежние начисления невозможно было обеспечить даже базовые расходы.

Акопян уточнил, что полностью жить на пенсионные деньги сложно. Он отметил, что многие его коллеги на пенсии сталкиваются с финансовыми трудностями и вынуждены искать дополнительные источники дохода.

Артист добавил, что существовать только на пенсионные выплаты «очень скромно».

