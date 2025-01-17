Амбулаторная клиника «Мать и дитя» заработала в Красногорске

Недавно в городе торжественно открыли «Мать и дитя» — амбулаторную клинику, известную высококвалифицированными профессионалами и грамотным подходам к пациенткам.

Амбулаторная клиника заработала в микрорайоне Павшинская Пойма, по адресу Красногорский бульвар, 25. Торжественную церемонию открытия провели при участии гендиректора ГК «МД Медикал» Марка Курцера, главы регионального Минздрава Максима Забелина, областного депутата Думы Романа Володина и Натальи Тимошиной, первого заместителя главы Красногорска. Наталья Тимошина обратилась к присутствующим от имени Дмитрия Волкова с приветственным словом и пожеланиями. Выразили благодарность группе компаний «МД Медикал», которые развернули в городе филиал.

«Уверены, что медучреждение станет удобным и доступным местом для наших жителей, особенно для тех, кто проживает в молодом и динамично развивающемся микрорайоне Павшинская пойма», – сказала Наталья Тимошина.

Министр Максим Забелин добавил, что открытие новой медточки поможет повышению доступности качественной медицины для жителей округа и Московской области.

Профессионализм и качество доказано многочисленными отзывами счастливых пациенток. Одна из них — Маргарита Ибрагимова из Красногорска, ставшая мамой в четвертый раз. Несмотря на тревожные прогнозы, специалисты клиники «Мать и дитя» помогли справиться с трудностями и женщина родила здорового малыша.

Отметим, что клиника, открытая в Красногорске, рассчитана на 36 000 посещений в год. Она поможет женщинам с планированием и ведением беременности, в лечении бесплодия и при проблемах с вынашиванием. Медучреждение также проводит комплексные гинекологические обследования, физиотерапию, лечение от половых инфекций, помогает восстановиться после родов, делает УЗИ и лабораторные исследования. Красногорцам будут доступны многие специалисты, в том числе и редкие. Здесь на благо пациенток трудятся терапевты, акушеры-гинекологи, репродуктологи, кардиологи, маммологи-онкологи, эндокринологи, диетологи, косметологи и многие другие. Команда из двадцати высококвалифицированных специалистов уже ведет прием пациенток.