Америка не осудила киевские власти за теракт на Крымском мосту

Власти США не высказали осуждения в адрес Киева за теракт на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости .

Госсекретарь США Энтони Джон Блинкен выразил позицию своей страны в отношении произошедшего ночью теракта на Крымском мосту. По его словам, власти Америки следят за сообщениями о ситуации, но не видят проблемы в произошедшем. Он заявил, что власти Украины сами могут решить, как им вести боевые действия против России.

Тот факт, что в результате атаки ВСУ на Крымском мосту погибли два человека, и пострадал ребенок, представитель Америки никак не прокомментировал. Хотя ранее представитель ООН напомнил обеим сторонам о недопустимости атак по мирным жителям.