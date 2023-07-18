Америка не смогла продать захваченную иранскую нефть из-за сопротивления местных компаний

Еще в апреле США захватили греческий танкер, перевозящий 800 тысяч баррелей нефти их Ирана. По данным американских СМИ, сейчас танкер находится у берегов Техаса, но продать нефть власти не смогли. Дело в том, что американские компании, занимающиеся разгрузкой судов, отказались выгружать нефть с танкера, опасаясь ответных мер от властей Ирана и последствий.

Газета Wall Street Journal также отметила, что данная ситуация показывает, насколько американским властям будет тяжело продвинуть антииранские санкции.