Америка не успеет поставить военную технику до конца контрнаступления – СМИ
Фото: [©Виталий Белоусов/РИА Новости]
Обозреватель европейского СМИ посчитал, что Америка не успеет поставить Украине технику до конца контрнаступления. Подробности рассказало РИА Новости.
Как заметил Пабло Пардо, госсекретарь США предупреждал, что стране потребуются несколько месяцев, чтобы поставить истребители F-16 Украине. Он считает, что задержка может оказаться фатальной, и контрнаступление закончится просто из-за нехватки боеприпасов еще до того, как произойдет поставка от США.
Журналист также обратил внимание, что задержки в поставках – это стабильность. Он подчеркнул, что одно дело пообещать прислать Киеву новую партию вооружения и совсем другое – реально это сделать. Пардо также обратил внимание, что сейчас Украина активно использует переданные США кассетные боеприпасы, поэтому есть вероятность, что очень скоро они закончатся.