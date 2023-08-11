Америка не успеет поставить военную технику до конца контрнаступления – СМИ

Как заметил Пабло Пардо, госсекретарь США предупреждал, что стране потребуются несколько месяцев, чтобы поставить истребители F-16 Украине. Он считает, что задержка может оказаться фатальной, и контрнаступление закончится просто из-за нехватки боеприпасов еще до того, как произойдет поставка от США.

Журналист также обратил внимание, что задержки в поставках – это стабильность. Он подчеркнул, что одно дело пообещать прислать Киеву новую партию вооружения и совсем другое – реально это сделать. Пардо также обратил внимание, что сейчас Украина активно использует переданные США кассетные боеприпасы, поэтому есть вероятность, что очень скоро они закончатся.