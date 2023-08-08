Америка потеряла деньги из-за объемов экспорта в Россию

По данным американского бюро статистики, в июне экспорт товаров в Россию уменьшился на 48,5%, сократившись до 30,9 миллиона долларов, когда еще в мае составлял около 60 миллионов долларов. Импорт из России в Америку снизился всего на 18,3%, уменьшившись до 411,7 миллиона долларов.

Статистика показывает, что за первую половину 2023 года Россия доставила в Америку товары, общая сумма которых составляет 2,8 миллиарда долларов, когда США поставили России продукцию лишь на 328 миллионов долларов.