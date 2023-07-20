Америка повторно наложила санкции на концерн «Калашников»

Как сообщает госдеп, власти США наложили санкции на гендиректора концерна, а заодно повторно ввели санкции и для самой компании. Глава компании попал в список нежелательных личностей как руководитель организации, подвергнутой ограничениям, а сам концерн оказался виноват в том, что является лидером по производству оружия в России.

Также сообщается, что «Калашников» и так находится в санкционном списке с 2015 года по той же причине.