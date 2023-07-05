Америка пытается заставить журналистов дать показания против Ассанжа

Британские журналисты пожаловались на спецслужбы США, заставляющие их дать показания против Ассанжа. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным издания, минюст и ФБР пытаются привлечь многих британских журналистов к судебному процессу над основателем сайта Wikileaks Джулианом Ассанжем. Один из репортеров сообщил, что первые просьбы дать показания поступили в декабре 2021 года, тогда они исходили от британской полиции, сотрудники которой прямо заявляли о сотрудничестве с американскими коллегами. Целью такого давления является попытка заставить журналистов дать показания против Ассанжа, что сделает расследование еще тяжелее. Последние два года некоторые журналисты не посещали Америку, опасаясь усложнения ситуации.

Напомним, что Джулиан Ассанж стал известен в 2006 году, когда создал сайт WikiLeaks. Через несколько лет этот ресурс опубликовал секретное видео с последствиями атаки США в Багдаде.