Америка увидела уязвимость ВСУ после удара «Искандером»

После удара российского «Искандера» американский портал обратил внимание на уязвимость ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости .

Недавно в Херсонской области прогремели несколько ударов ракет «Искандер». Ракеты попали по скоплению украинских военнослужащих возле Антоновского моста. В результате ударов российскими ракетами были ликвидированы 30 боевиков украинской армии.

Американский портал Military Watch Magazine обратил внимание, что эта атака показала уязвимость вооруженных сил Украины. Также, по мнению СМИ, мост имеет особое значение, так как ранее «Искандеры» применялись для уничтожения наемников, пытавших российских военных.