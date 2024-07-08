Американист Ордуханян: Джо Байдена «сливают» свои из-за несостоятельности

Демократам больно смотреть на попытки Джо Байдена казаться уверенным лидером. Они всеми силами будут пытаться выбить его из президентской гонки, отметил RT доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

Американист уверен, что в состоянии Байдена невозможно проводить грамотную глобалистскую политику и в этом случае не помогут даже деньги. По словам политолога, речь про финансы, сравнимые с фантиками: разнообразные долги, акции, облигации и прочее из воздушных компаний. При этом все крутится вокруг даже не миллионов, а триллионов долларов. По этой причине заинтересованные лица пытаются убрать Байдена и вести свою политику в прежнем ключе.

«Почему такое восприятие Орбана, Трампа, Си Цзиньпина, Путина и некоторых стран Ближнего Востока? Что их объединяет? Это национально ориентированный интерес. Это смертный приговор (для глобалистов Америки. — RT). Потому что если будут какие-то зоны, где доллар не будет ходить, то, значит, все «фантики» возвращаются туда, где их напечатали», — пояснил американист.

Однако строить прогнозы на исход президентской гонки в США еще рано. Хотя очевидно, что Байден сдает позиции. По последним публикациями NYT, успешно себя показали Мишель Обама и Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США может завершить конфликт на Украине всего двумя телефонными звонками.