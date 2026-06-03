Американка убедила 150 незнакомок купить замок во Франции и превратила его в женский лагерь

61-летняя американка Филлипа Гирлинг сумела убедить полторы сотни незнакомых женщин, с которыми познакомилась в социальной сети, вложиться в покупку средневекового замка во Франции и превратила его в летний лагерь только для женщин. Историю необычного проекта рассказывает The Mirror .

В 2021 году во время отпуска во Франции Гирлинг вместе с дочерью и подругой случайно наткнулась на замок XIII века. Тогда и родилась идея создать закрытое пространство для отдыха женщин. Чтобы реализовать задумку, американка начала еженедельно рассылать предложения сотням потенциальных вкладчиц через интернет. За полтора года удалось собрать 2,4 миллиона долларов. Основную сумму обеспечили несколько крупных инвесторов, однако еще 150 женщин вложили по 8,5 тысячи долларов каждая. Взамен они получают пять процентов годовой прибыли на протяжении минимум пяти лет, а также право бесплатно приезжать в лагерь каждый год.

Лагерь открылся в июле 2023 года. Замок располагает девятью спальнями и вмещает до 50 гостей в неделю. Проект оказался настолько успешным, что в 2026 году готовится открытие второго лагеря — на этот раз в здании бывшего монастыря. Сумму на его покупку 150 женщин собрали всего за семь дней.