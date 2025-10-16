Американка выиграла 79 млн рублей в лотерею после разговора с тетей

Американка из Мичигана чуть не упустила свой многомиллионный выигрыш в лотерею, забыв о купленном билете. Вспомнить о нем помогла случайная беседа с родственницей, которая обернулась настоящим финансовым чудом. Об этом сообщает People.

44-летняя Шаронда Блант решила испытать удачу впервые в жизни. Импульсом к покупке билета стал разговор с неизвестным мужчиной в магазинной очереди. Тот рассказал ей о лотерее и сам приобрел билет, а женщина последовала его примеру.

Как позже призналась Блант, она не придала особого значения этой покупке и практически забыла о ней. Не упустить крупный приз ей помогла тетя. Во время встречи родственница неожиданно завела разговор о лотереях. Это и натолкнуло Шаронду на мысль проверить свой билет.

Результат проверки оказался ошеломляющим. Билет принес ей главный приз в размере $1 млн, что эквивалентно почти 79 млн руб. Женщина призналась, что не смогла сдержать эмоций и начала громко кричать от восторга. Она назвала свой выигрыш настоящим благословением. Планы относительно использования полученной суммы пока остаются в тайне.

