Американские спутники-шпионы зафиксировали сильный взрыв перед обрушением Каховской ГЭС

Каховскую ГЭС могли подорвать из под воды. Как пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, спутники-шпионы США незадолго до обрушения плотины станции зафиксировали мощный подводный взрыв.

В то же время отмечается в материале издания, что американские аналитики до сих пор не могут дать определенного ответа, кто стоит за подрывом Каховской ГЭС.

«Оснащенные инфракрасными датчиками, обнаружили тепловую сигнатуру, соответствующую сильному взрыву незадолго до обрушения плотины, высвободившего огромные паводковые воды, которые обрушились вниз по течению», - рассказал собеседник издания.

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет в ежедневном режиме внимательно следить за расследованием уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС.