Американские журналисты выяснили, кто оставил кокаин в Белом доме

Пакет с кокаином, который секретная служба обнаружила в Белом доме 2 июля, принадлежал, по версии СМИ, кому-то из окружения семьи Байдена. При этом журналисты уверены, что президент Америки прекрасно знает, чьи это наркотики.

Секретная служба Америки уже официально заявила, что установить владельца наркотиков невозможно. Однако журналисты уверены, что у следствия было достаточно улик, чтобы узнать владельца кокаина.