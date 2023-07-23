Американский адмирал Ставридис призвал НАТО бомбить корабли ВМФ России в Черном море

Северо-Атлантическому альянсу необходимо отстаивать свои интересы в Черном море и встать единым строем для обеспечения безопасности перевозки зерна из Украины в остальные страны. А в случае помех со стороны РФ давать этому жесткий отпор.

Такую агрессивную точку зрения изложил отставной адмирал ВМС США, экс-командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис. По его словам, корабли НАТО обязаны открыть огонь при малейшей атаке России на следующий грузы с зерном.

«НАТО и США могли бы сопровождать грузы зерна, и у них достаточно возможностей, чтобы сделать это вместе с тремя крупными странами НАТО в Черном море (Болгарией, Румынией и Турцией. — прим. ред.)», — сказал Ставридис, его цитирует журнал Foreign Policy.

Впервые зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Ее главная цель – доставка зерна из украинских портов нуждающимся странам. Для этого Россия разблокировала для украинских судов черноморские коридоры и выдвинула ряд требований. Ни одно из них, по словам Пескова, не было выполнено.

В понедельник, 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о приостановке участия в зерновой сделке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона вернется к исполнению своих обязательств в рамках этой инициативы, но только после того, как ее требования будут выполняться.

Напомним, ранее президент Зеленский потребовал от генсека Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке.