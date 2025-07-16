Американский чиновник случайно опубликовал секретный ключ к нейросети Маска

Американский чиновник Марко Элез, работавший с защищенными системами Министерства финансов США, Администрации соцобеспечения и Министерства внутренней безопасности случайно опубликовал в открытом доступе секретный API-ключ для взаимодействия с нейросетью Grok и другими разработками xAI Илона Маска. Об этом сообщил портал TechCrunch.

Отмечается, что ключ оказался в открытом доступе на GitHub из-за того, что Элез разместил фрагмент программного кода в своем публичном профиле.

Саму утечку обнаружил Филипп Катурельи — основатель консалтинговой компании Seralys, который сразу уведомил чиновника об ошибке. Элез оперативно удалил код со своей страницы, однако API-ключ срочно деактивировать не получилось, из-за чего у злоумышленников появился шанс воспользоваться им.

Катурельи выразил серьезные опасения в связи с этим инцидентом. Он задался вопросом о том, как Элез справляется с защитой более важной правительственной информации, если «случайно» выкладывает в публичный доступ такие данные.

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