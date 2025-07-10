Украина станет пионером Starlink-связи в Европе

По словам Александра Комарова, руководителя «Киевстар», Украина имеет потенциал стать пионером в Европе, предоставляя полноценную мобильную связь через Starlink, включая как текстовые сообщения, так и доступ к мобильному интернету. Об этом он сообщил агентству Reuters.

В рамках соглашения со SpaceX, заключенного в конце 2024 года, уже проводятся тестовые испытания. Технология предусматривает подключение устройств к спутникам, оборудованным модемами, которые действуют подобно сотовым вышкам, передавая сигналы непосредственно на мобильные телефоны из космоса.

Это нововведение откроет доступ к скоростному интернету и мобильной связи даже в самых отдаленных и труднодостижимых уголках Украины.

Ожидается, что обмен сообщениями, включая использование WhatsApp и Signal, станет доступен к концу 2025 года, а широкополосный спутниковый интернет и звонки через обычные 4G/LTE смартфоны без дополнительного оборудования — к середине 2026 года.

Комаров сделал это заявление в преддверии конференции по восстановлению Украины, запланированной в Риме на 10-11 июля, в которой примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Следует отметить, что швейцарский оператор Salt ранее заключил аналогичное соглашение со Starlink и анонсировал запуск спутниковых сервисов для своих абонентов, но речь шла лишь о текстовых сообщениях и экспериментальных проектах, а не о полноценном коммерческом запуске всего спектра услуг через спутниковую связь.

Ранее сообщалось, что нейросеть Маска начала оскорблять пользователей и выдавать координаты украинских ТЦК.