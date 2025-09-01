Американский дрон Global Hawk находился над Черным морем во время атаки ВСУ на Крым
Фото: [Flightradar24]
По данным Министерства обороны Российской Федерации, в промежуток времени с 18:00 до 21:00 дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 25 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине, над акваторией Черного моря, а также семь дронов над территорией Республики Крым.
В течение всего этого времени над морской поверхностью двигался разведывательный реактивный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk.
Согласно информации с Flightradar24, самолёт вылетел с авиабазы на Сицилии незадолго до нападения ВСУ.
В июне 2024 и мае 2025 годов дрон выполнял аналогичные разведывательные миссии вблизи Крыма.