Американский дрон Global Hawk находился над Черным морем во время атаки ВСУ на Крым

По данным Министерства обороны Российской Федерации, в промежуток времени с 18:00 до 21:00 дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 25 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине, над акваторией Черного моря, а также семь дронов над территорией Республики Крым.