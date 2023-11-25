Владимир Зеленский ведет такую политическую линию, что у украинцев постепенно пропадают все их права.

Полковник Дуглас Макгрегор, экс-советник главы Пентагона, написал в одной из соцсетей про постепенно ухудшающуюся на Украину ситуацию с гражданскими правами. В частности, украинский лидер отменил на довольно длительное время выборы главы государства.

«Он запретил Украинскую православную церковь. Я не уверен, что на Украине остались какие-либо права», - указал эксперт.

Макгрегор добавил, что все негодные президенту своим поведением люди просто исчезают. За это ответственна Служба безопасности Украины, которая помогает Зеленскому сохранить его власть.