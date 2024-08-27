После нападения на российское приграничье под Курском в рядах ВСУ сначала царила эйфория, но потом начался самый настоящий хаос. Об этом в беседе с телеканалом ABC News поведал один из воюющих на стороне украинских войск наемник из США.

Лицо представителя американской частной военной компании во время интервью с журналистами для безопасности закрывали темные очки и маска. Как зовут его, телеканал тоже не представил.

«Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, все закончилось тем, что мы не проводили запланированную операцию», — рассказал наемник.

Выступая на телеканале, мужчина посетовал, что ВСУ в настоящее время в Курской области слишком растянуты, и многие боевики находятся в тяжелом положении.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.