Американский политолог Дмитрий Саймс будет модерировать пленарку Владимира Путина на ПМЭФ

Песковым ожидается насыщенное выступление и интересный разговор, о чем сообщает KP.RU

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал предстоящее выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме (так называемом ПМЭФ). По словам Пескова, модерированием планерки главы Российской Федерации займется Дмитрий Саймс, будучи американским политологом из Вашингтона.

Владимир Путин выступит с объемным и солидным материалом для модерируемой дискуссии. В ходе своего выступления российский лидер оценит экономическую ситуацию, перспективы и обсудит произошедшие глобальные изменения международной экономики. Ожидается, что глава РФ выступит на полях ПМЭФ 16 июня, сразу после того, как начнется пленарное заседание.