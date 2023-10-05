Украинский президент постоянно просит денег у своих союзников. При этом никто не знает, куда на самом деле отправляются эти средства.

Бывший советник министра обороны Соединенных Штатов указал, что Владимир Зеленский и его окружение отправили на смерть десятки тысяч своих земляков.

«Поведение Зеленского отвратительно. Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США», - написал Дуглас Макгрегор в одной из социальных сетей.

Он напомнил, что Украина не дает никаких отчетов по поводу того, куда тратятся те или иные средства. Поэтому военный считает такую ситуацию позором для Америки.