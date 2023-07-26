Американский полковник предрек Украине большие потери в случае повторного наступления
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Бывший советник главы Пентагона предсказал Украине большие человеческие потери при повторной попытке наступления. Подробности рассказало РИА Новости.
Полковник Дуглас Макгрегор предположил, что украинские войска, которые и так несут большие потери, могут потерять все оставшиеся бригады, если продолжат контрнаступление. Он уверен, что российские военнослужащие уничтожат оставшиеся силы Украины, и у Киева не останется людей, чтобы вести бои.
Полковник также призвал украинских военных признать, что они не могут продолжать наступление, а личный состав понес большие потери. Также Макгрегор объяснил, что провальное контрнаступление позволило российским солдатам продвинуться вперед.