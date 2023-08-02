По словам Скотта Риттера, Зеленский заявлял, что у него есть план для достижения мира, в котором числятся десять пунктов, но на переговорах в Саудовской Аравии представители Запада перечеркнут этот план, так как он не показал свою состоятельность.

Также эксперт уверен, что Зеленского заставят отказаться от всех требований, выставленных России для прекращения украинского конфликта, и пойти на уступки. К такому выводу Риттер пришел, так как не видит других причин для спешного совещания представителей Запада и придумывания плана «по урегулированию». Отсутствие России на конференции, касающейся Украины, по мнению разведчика, является признанием проигрыша.