Скотт Риттер подчеркнул, что лидер России с самого начала заявлял о равнодушии к вступлению Финляндии в альянс, но замечал, что Москва примет ответные меры, если на территории страны появятся войска. Разведчик также заметил, что общественность считала, будто вступление пограничной страны в альянс создаст проблемы России, но вышло все наоборот.

Бывший военный подчеркнул, что попытка нанести удар по России была бы очень опрометчивым шагом со стороны Финляндии, так как страна не обладает достаточными военными мощностями. Эксперт считает, что Москва в любой момент сможет усилить защиту границы, если почувствует угрозу со стороны соседа.