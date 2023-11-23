Американский сенатор выразил серьезные сомнения в стойкости Украины без помощи со стороны

Член Конгресса США заявил, что ВСУ вряд ли устоят до февраля следующего года, если прекратится поддержка Запада.

Если поток помощи от Соединенных Штатов иссякнет, то в украинской армии на протяжении ближайших же недель начнут заканчиваться боеприпасы, в этом уверен Крис Мерфи, сенатор-демократ от штата Коннектикут. Он дал интервью газете Politico, в котором указал на риски того, что американский Конгресс не утвердил поставки для Киева.

«Я не уверен, что Украина сможет продержаться до февраля 2024 года», - указал он.

Мерфи добавил, что уже на протяжении ближайших недель у ВСУ начнут заканчиваться снаряды к орудиям, и за счет этого им станет гораздо сложнее сдерживать ВС РФ.