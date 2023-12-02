Американский суд отклонил ходатайство Трампа о прекращении его уголовного дела

Экс-президент Соединенных Штатов подавал прошение о прекращении его преследования по делу о штурме Капитолия и попытке сохранить власть.

Дональд Трамп указывал в своем ходатайстве, что имеет иммунитет от судебного преследования. Вдобавок, существует первая поправка к конституции США, которая гарантирует гражданам страны свободу собраний и слова. Суд Вашингтона отказал Трампу в удовлетворении этого прошения.

«Четырехлетний срок службы в качестве главнокомандующего не наделяет его правом избежать уголовной ответственности», - гласил ответ суда.

Об этом сообщило ТАСС. Судом было добавлено, что привлечение к ответственности таких высокопоставленных особ как экс-президент, является ключевым элементом в конституционном праве государства о равной ответственности граждан перед законом.