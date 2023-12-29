Американский университет уволил ректора за порновидео с женой

Ректор университета Висконсина в Ла-Кросс Джо Гоу был уволен попечительским советом учебного заведения за то, что снимал и выкладывал на OnlyFans порнографическое видео, пишет Wall Street Journal.

В порнографических роликах были задействованы сам 63-летний профессор и его 56-летняя супруга Кармен Уилсон, ранее также преподававшая в университете.

Попечительский совет посчитал действия Гоу «отвратительными» и нанесшими репутационный ущерб университету.

Гоу возглавляет университет дольше всех ректоров в его истории – с 2007 года. Он собирается отстаивать свои права. Профессор считает, что его увольнение нарушает Первую поправку к Конституции США, запрещающую ограничение свободы слова.