Американский ветеран обвинил президента Украины Зеленского в покушении на день независимости. Пост с обвинением он опубликовал в соц. сетях.

В посте он назвал Зеленского бесстыжим человеком, покушающимся на праздник.

Ветеран напомнил Зеленскому, что Украина не приходится союзником США, а жители Штатов и вовсе не поддерживают Киев. По заявлению Дрейвена, 99% из них даже не знали о существовании Украины до того, как Запад организовал гос. переворот на Украине в 2014 году.

Он указал на то, что поставки оружия не подтверждают поддержку режима гражданами США. Ветеран заявил, что «коррумпированная» власть его страны просто не спрашивает мнение своих граждан.

Дрейвен призвал украинского лидера не использовать праздник в своих целях.

Бурную реакцию у ветерана вызвали новости о том, что украинскую «Родину-мать» подсветили цветами американского флага 4 июля, на День независимости США.