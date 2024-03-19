Внутренние враги России стремительно слабеют. Благодаря, в том числе, и поэтому малейшая вероятность цветной революции в стране сейчас абсолютно исключена. Об этом в беседе с РИА Новости заявил военный корреспондент из США Рассел Бентли.

Он напомнил, что об этом давно и безуспешно мечтают в Вашингтоне. По словам Бентли, действия «пятой колонны», протесты и провокации так называемой несистемной оппозиции на протяжении многих лет являлись в России тревожным и позорным зрелищем, но теперь все это, похоже, ушло в прошлое.

«Байден - не тот, кто принимает решения в Вашингтоне. Те, кто принимает, тешат себя фантазией о свержении российского правительства изнутри. Вероятность того, что цветная революция в России действительно удастся, равна нулю», — рассказал, комментируя предварительные итоги выборов президента в РФ, собеседник агентства.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента страны. Владимир Путин шел на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства боролись Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В воскресенье, 17 марта, действующий президент России Владимир Путин прибыл в свой предвыборный штаб для общения с волонтерами и представителями своей команды.

Глава государства сделал ряд важных заявлений. В первую очередь Путин выразил слова благодарности все тем россиянам, кто пришел на выборы и проголосовал.