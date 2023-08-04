Американский высокопоставленный политик впервые незаконно прибыл в Северный Кипр через Турцию

Незаконно ступившим на землю Кипра, следуя рейсом из Турции, оказался конгрессмен-республиканец от Техаса Пит Сешнс. После прибытия в непризнанную ТРСК американский политик был принят лидером турок-киприотов Эрсином Татаром.

«По приглашению Торгово-промышленной палаты киприотов-турок Сешнс, прибывший в Турецкую Республику Северного Кипра через аэропорт Эрджан, были приняты президентом Татаром вместе с президентом палаты Тургаем Денизом», - говорится в сообщении.

Напомним, официальный Кипр, равно как и все остальное мировое сообщество вместе с Россией (кроме Турции) не признают ТРСК и считают поездки на оккупированную часть Кипра через Турцию незаконными.