По мнению журналиста, на сегодняшний день почти всем понятно, что наступательные операции на Россию заведут Украину в тупик. Также Брайен предположил и худший исход – крах киевского режима.

Журналист считает, что существует несколько альтернативных вариантов развития событий, но для их реализации Киеву нет смысла продолжать наступление на Россию. В противном случае армия Украины расплатится за ошибки человеческими жизнями. Как отмети Брайен, ВСУ атаковали одновременно на нескольких направлениях, но даже это не принесло результата.

Подводя итог, журналист подчеркнул, что Киеву не удалось достичь успехов на военном поприще, но каждая новая попытка дорого обходится украинцам.